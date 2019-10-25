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فن

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
ردت رانيا يوسف بقوة على الانتقادات التى تواجهها بسبب إطلالاتها فى المهرجانات أو بعض الصور التى تقوم بنشرها على إنستجرام، قائلة: إن هذه الانتقادات غير منطقية.

وأضافت رانيا يوسف خلال لقائها فى برنامج عرب وود : "هو أنا لما أفتح الفستان ميعجبش ولما أقفل الفستان برده ميعجبش" أتصور إنه أمر غير منطقى ولا أعرف سر هذه الضجة المستمرة.

وتابعت رانيا يوسف قائلة : "على سبيل المثال فستانى فى مهردان القاهرة و الذى كان سببا فى هذه الضجة الكبيرة أراه جذاب للغاية وحلو قوى".

يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا تصوير مسلسل "الآنسة فرح" والذى تشاركها البطولة فيه أسماء أبو اليزيد وتامر فرج.

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