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عشان تتدفى .. طريقة عمل طاجن البامية فى الشتاء

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:53 م
عشان تتدفى .. طريقة
عشان تتدفى .. طريقة عمل طاجن البامية فى الشتاء
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اسماء محمد
فى الشتاء تحتاج أجسامنا لتناول الأطعمة التى تمنحنا الشعور بالدفء وتمدنا بالطاقة والقوة اللازمة لمقاومة برودة الطقس والشعور بالخمول وتشعرنا بالشبع، وتعد طريقة عمل طاجن البامية باللحمة من أفضل الأكلات التى يمكن تقديمها فى الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير طاجن بامية باللحمة:
نصف كيلو لحمة موزة حلقات مسلوقة
نصف كيلو بامية
حبهان قرنفل حبوب
فلفل أسود
ثمرة فلفل حار
ورق لورا
عود قرفة
زنجبيل
ملح
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقة سمنة
2 ملعقة زيت ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة
لتر عصير طماطم وصوص طماطم

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة :
* اسلقى اللحمة في الماء المغلي على النار المضاف له اللورا والقرفة والقرنفل والحبهان والزنجبيل
* شوحى البصل في السمنة والزيت على النار ثم البامية والثوم والكزبرة والملح والفلفل الأسود وقلبى جيدا.
* ضعى الصلصة مع عصير الطماطم والماء واللحمة وقلبي جيدا، انتظرى قليلا ثم ضعى الخليط فى طاجن فى الفرن.
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