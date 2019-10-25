جريئة.. طليقة تيم حسن تكشف حقيقة رفضها التعامل معه.. فيديو

أثارت الفنانة ديمة بياعة طليقة الفنان تيم حسن جدلا واسعا بسبب بعض الصورة الجرئية والفيديو التى تنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وقالت ديمة بياعة خلال برنامج عرب وود : إننى لا أتعمد أثير الجدل عبر حسابى على إنستجرام فأنا أهتم بشكل أكبر بعملى وليس كل ما يثار على السوشيال ميديا.



وأضافت ديمة بياعة قائلة: "أنها لا ترفض التعاون مع طليقها الفنان تيم حسن ولكن ليس هناك دورا يناسبها للتعاون معه فى أى عمل فنى".



وأشارت ديمة قائلة إلى أن إثارتها للجدل فى برنامج الذى يقدمه الفنان السورى باسم ياخور أمر اعتبره طبيعيا وليس به أى إثارة انما هو برنامج جريء وأتصور أننا باستمرار نطالب بضرورة تقديم برامج جريئة تشبه الى حد بعيد البرامج الأمريكية.



