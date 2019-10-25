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توك شو

شبرا النملة تغرق فى مياه الأمطار.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
الأمطار
الأمطار
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توك شو
قالت الدكتورة، إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة قامت بإصدار بيان يوم الأحد الماضي، تؤكد، أن هناك حالة من عدم الاستقرار ستتعرض لها البلاد من يوم الاثنين وحتى السبت .

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، و لميس سلامة، أن الهيئة أصدرت أمس الخميس بيانا جديدا تؤكد فيه عن أن البلاد ستتعرض لأمطار غزيرة.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد، إلى أن، البلاد تشهد أمطارا من أمس الخميس وهناك مناطق تعرضت لسيول منها، وسط سيناء بمدينة الحسنة.

وأوضحت، مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن قرية "شبرا النملة" بالغربية تغرق فى مياه الأمطار.
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