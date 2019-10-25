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منوعات

كل ما تحتاج إلى معرفته لتشغيل ميزة الـ dark mode على فيسبوك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
facebook dark mode
facebook dark mode
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شيماء عبد المنعم
طرحت شركة فيسبوك Facebook مؤخرا ميزة الوضع الليلي "dark mode"، أو كما يطلق عليه البعض وضع الــ دارك مود، بالنسخة التجريبية لواجهة الويب الخاصة بالموقع لبعض المستخدمين، وذلك بعد أشهر من الإعلان عن خططها لإجراء بعد التعديلات على تصميم منصتها خلال مؤتمر F8 في مايو الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "techradar" التقني، لا تتعلق سمة الوضع الليلي فقط بمظاهر الصفحة، فقد وجد باحثو Google أن لون البكسل له تأثير مباشر على سحب الطاقة، وأن البيكسلات السوداء تستخدم طاقة أقل بكثير من تلك البيضاء، وإن تبديل واجهة فيسبوك البيضاء الساطعة إلى شيء أغمق يمكن أن يساعد أجهزتك المحمولة على الاستمرار لفترة أطول بين أجهزة الشحن.

ومن المعروف أن الشاشات الساطعة (والضوء الأزرق على وجه الخصوص) لها تأثير سلبي بالفعل على أنماط النوم، ولكن الضوء الأبيض يمكن أن يتسبب في إجهاد العين خاصةً بالليل، لذلك إذا كنت تميل إلى استخدام فيسبوك قبل النوم ، إليك خطوات تشغيل ميزة الوضع الليلي على موقع فيسبوك.

- تشغيل الوضع الليلي لـ Facebook على سطح المكتب:

بدأ عملاق التواصل الاجتماعي الشهير في طرح تصميمًا جديدًا لموقعه الخاص بسطح المكتب، والذي يتضمن الوضع الليلي كميزة اختيارية في النسخة التجريبية الخاصة به، فعندما قيامك بفتح صفحة فيسبوك جديدة على سطح المكتب، سترى إشعارًا يعلمك أذا كنت ترغب بتفعيل الخاصية، يتبعه مطالبة تطلب منك الاختيار بين التصميمات الفاتحة والمظلمة.

وبالرغم من الميزة متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي للموقع، ولكنك يمكنك استخدام ميزة الوضع الخاصة بمتصفح "Google Chrome" على سطح المكتب، لتشغيل السمة المظلمة على جميع المواقع التى تقم بزيارتها والتى من بينها Facebook.

1. تأكد أولًا من حصولك على أحدث إصدار من متصفح Chrome على سطح المكتب.

2. إذا لم تكن متأكدًا أنك تملك أحدث إصدار، فافتح القائمة الرئيسية وحدد مساعدة "Help"، ثم حول جوجل كروم "About Google Chrome"، وسيجد المتصفح أي تحديثات متوفرة وتثبيتها تلقائيًا.

3. الآن انتقل إلى chrome: // flags / # enable-force-dark في شريط العناوين، وقم بتغيير المربع المنسدل الأول الذي تراه من افتراضي "Default" إلى ممكن "Enabled"، (وسيطلب منك إعادة تشغيل المتصفح).

4. عند إعادة فتح متصفح كروم ، ستجد أن كل موقع تزوره بما في ذلك Facebook، لديه الآن ميزة الوضع الليلي بخلفية سوداء وكتابة باللون الرمادى.

5. ولتغيير الوضع مرة أخرى، ما عليك سوى الرجوع إلى chrome: // flags / # enable-force-dark وتغيير الإعداد مرة أخرى إلى افتراضي "Default".

- تشغيل الوضع الليلي لـ Facebook على الهاتف الذكي:

لا يوفر تطبيق Facebook على الأجهزة المحمولة وضعًا غامقًا مدمجًا، ولكن الباحثة التقنية جين مانشون وونج "Manchun Wong"، وجدت دليلًا على تطورير الميزة على التطبيق، وتتوقع ظهوره في نفس الوقت الذي يظهر فيه تصميم سطح المكتب الجديد لأول مرة.

وحتى ذلك الحين ، فإن الطريقة الوحيدة لتجربة الوضع الليلي على هاتفك أو جهازك اللوحي هي الوصول إلى موقع فيسبوك من خلال صفحة الويب على Google Chrome واستخدام نفس حيلة الوضع الليلي الموضحة أعلاه.

ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق "فيسبوك الاسود"، للتمتع بكافة ميزات الإصدار الرسمى المملوك لشركة "فيسبوك"، ولكن تبقى ميزة "الوضع الليلى" هى السمة المميزة له حتى شعار التطبيق يظهر أسود بالكامل.

يمكنك تحميل تطبيق فيسبوك الاسود من هنا
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