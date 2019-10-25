شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، في غرق العديد من مناطق المدينة في بحيرات من المياه، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور والمشاة.



وضربت الإسكندرية موجة من الطقس السيئ صاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.



وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.



ودفعت الشركة بالتنسيق مع الأحياء، بـ 93 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.