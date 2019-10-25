من الجيارة للجيزة.. حكاية دولاب المعلمة حظوظ "ديلر" ولاد الذوات في الطالبية

إمبراطورية المعلمة نجاح.. كانت منذ أعوام قليلة صاحبة أكبر دواليب المخدرات بمنطقة السيدة زينب وبالتحديد داخل منطقة الجيارة، إلي ان نجحت الاجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبطها في غضون عام 2014.



وبعد خمس سنوات من ضبط المعلمة نجحة عادت اسماء السيدات تتردد مرة جديدة داخل اسواق مافيا الاتجار في المواد المخدرة، وذاع سيط المعلمة حظوظ في الشارع الجيزاوي، وبالتحديد في غرب المحافظة.



تحريات امنية أثبتت قيام حظوظ س البالغة من العمر 33 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة وبالتحديد في مخدر "ولاد الذوات" الهيروين، وأصدر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قرارا بسرعة ضبطها لتحجيم ذلك النشاط الاسود.



وبعد تقنين الاجراءات، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، لمداهمة دولاب حظوظ وضبطها.



كشف فريق البحث ان المتهمة تدعى حظوظ "س. م. س" 33 سنة سبق اتهامها في قضية 13324/2014 جنايات القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.



جهز العقيد محمد غراب مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة مأمورية ضمت المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب بجاد طارق وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.



وعقب وصول المأمورية لمنزل حظوظ، عثر بداخله على 63 لفافة تحوي حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه مصري.



بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.