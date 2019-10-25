ليس بالصلاة والصوم .. تعرف على المسلم الحقيقى .. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسلم عليه أن يؤمن بكل أنزله الله من الملائكة والكتب والرسل أجمعين ولا يفرق بين أحد منهم لقوله تعالى "كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ".



وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمسجد الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، أن القرآن صرح علينا تفصيلا الرسل ولم يصرح بأخرين وذكرهم إجمالا وهؤلاء يأخذون الحكم الأول في الإيمان بهم لقوله تعالى "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ".



وأشار إلى أن الإسلام فن صناعة الحياة وعمارة الكون والأخذ بالأسباب والتوازن بين حاجةالروح وحاجة الجسد، منوها أنه لا رهبانية في الإسلام والمسلم الحقيقي ليس فقط الذي يصلي ويصوم ويؤذي الناس فبهذا لا يكون مسلما حقيقا وعليه أن يسلم الناس من لسانه ويده فلا يؤذي غيره سواء من البشر أو الحجر.



وأكد أن خير الناس أنفعهم للناس ومن لا خير فيه لوطنه فلا خير فيه أصلا، ومن أذى غيره من الناس فلا يطلق عليه مسلما.