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أخبار البلد

قلق روسي جراء تنامي نشاط "الناتو" في شمال أوروبا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:44 م
الناتو
الناتو
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أ ش أ
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلق بلاده جراء تنامي نشاط حلف شمال الأطلسي "الناتو" في شمال أوروبا، مشيرا إلى أن ممارسات الحلف تخلق من جديد مخاطر عسكرة منطقة القطب الشمالي.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة: " لقد بحثنا الأوضاع بشفافية ومهنية في ما يتعلق بالأمن في شمال أوروبا، وطرحنا بعض الأسئلة المتعلقة بتنامي نشاط "الناتو" في النرويج ".

وأضاف :" أن هذا النشاط يقلقنا لأن النرويج بلد جار لروسيا وبسبب ما ينطوي عليه من مخاطر عسكرة المنطقة القطبية الشمالية، والتي عارضها دائما جميع أعضاء مجلس القطب الشمالي". وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا :" إن الوزيرة النرويجية قدمت حججها المتعلقة بالتزاماتها بموجب مبادئ حلف شمال الأطلسي، إلا أنها شددت على أن جوهر المسار السياسي يحتفظ بأهميته " .
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