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رياضة

بسبب الأمطار.. تأجيل 6 مباريات في كأس مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:13 م
كأس مصر
كأس مصر
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عبدالله هشام
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 6 مباريات في الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بسبب سوء الاحوال الجوية في محافظتي الاسكندرية والمطروح .

وتقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية امام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .

علي أن تقام المباريات غدا السبت في تمام الساعة الثانية الا ربع بدلا من اليوم .

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