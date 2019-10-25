بسبب الأمطار.. تأجيل 6 مباريات في كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 6 مباريات في الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بسبب سوء الاحوال الجوية في محافظتي الاسكندرية والمطروح .



وتقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية امام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .



علي أن تقام المباريات غدا السبت في تمام الساعة الثانية الا ربع بدلا من اليوم .



