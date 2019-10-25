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رياضة

الترسانة يضرب 6 أكتوبر برباعية في الدور التمهيدي لـ كأس مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:07 م
الترسانة
الترسانة
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عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الاول بنادي الترسانة الفوز علي منافسه 6 أكتوبر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت اليوم عيل ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر .

وتعتبر المباراة هي الاولي لمؤمن عبدالغفار الذي تولي قيادة الفريق فنيا بعد إستقالة علاء ميهوب منذ ايام ، وجاءت اهداف الشواكيش عن طريق كلا من عمر طارق و توتي"هدفين" وكريسبى

ويستعد فريق الترسانة لمواجهة منافسه النجوم خارج ملعبة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة
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