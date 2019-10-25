الترسانة يضرب 6 أكتوبر برباعية في الدور التمهيدي لـ كأس مصر

حقق فريق كرة القدم الاول بنادي الترسانة الفوز علي منافسه 6 أكتوبر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت اليوم عيل ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر .
وتعتبر المباراة هي الاولي لمؤمن عبدالغفار الذي تولي قيادة الفريق فنيا بعد إستقالة علاء ميهوب منذ ايام ، وجاءت اهداف الشواكيش عن طريق كلا من عمر طارق و توتي"هدفين" وكريسبى
ويستعد فريق الترسانة لمواجهة منافسه النجوم خارج ملعبة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة
وتعتبر المباراة هي الاولي لمؤمن عبدالغفار الذي تولي قيادة الفريق فنيا بعد إستقالة علاء ميهوب منذ ايام ، وجاءت اهداف الشواكيش عن طريق كلا من عمر طارق و توتي"هدفين" وكريسبى
ويستعد فريق الترسانة لمواجهة منافسه النجوم خارج ملعبة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة