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رياضة

منتخب الشباب يلتقي الشمس وديا غدا استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:15 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
يلتقى غدا السبت منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين فريق الشمس وديا على ملعب الأخير فى إطار استعداد شباب الفراعنة للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين اعتذارا من مسئولى فريق إسكو لخوض مباراة ودية أمام المنتخب نظرا للمشاركة في الدور التمهيدي لكأس مصر.

وضم منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف والعربى بدر وأحمد عيد وأسامة فيصل وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى وإيهاب العايدى وزياد فرج ومحمد الشناوى ومحمود عباس وعماد ميهوب وابراهيم عادل وزياد عماد وحمادة فاروق وفارس مجاهد وحازم هانى وعبد الغنى محمد ومحمود صابر وحسام حسن ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.

ويختتم منتخب الشباب معسكره يوم 29 أكتوبر الجاري بمواجهة نادي طنطا وديًا، بعد خوض وديتين أمام أبو قير انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 ، ثم الفوز على إيروسبورت 2 / 1.
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