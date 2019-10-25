باسل خياط يقضي العطلة مع زوجته في دبي.. شاهد

شارك النجم السوري ​باسل خياط جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جمعته بزوجته ناهد زيدان.



وظهر باسل خياط وزوجته خلال قضاء اجازتهم في دبي بالإمارات، لاقت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات متمنين لهما السعادة.



يذكر ان باسل الخياط قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها مسلسل "الرحلة" مع حنان مطاوع، مي سليم، ريهام عبد الغفور، ومسلسل الميزان مع النجمة غادة عادل وآخرون".