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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه باستقرار لبنان ودعمه لإصلاحات الحريري

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:52 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الاتحاد الأوروبي دعمه ووقوفه إلى جانب لبنان والالتزام باستقراره ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أوروبا تدعم الأهداف الإصلاحية التي حددها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والحكومة برمتها في الآونة الأخيرة.

وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بلبنان - في بيان مساء اليوم /الجمعة/ - أن الاتحاد على ثقة في أن تستجيب السلطات اللبنانية سريعا، وبحكمة، للتطلعات المشروعة للشعب اللبناني، عبر تنفيذ الإصلاحات الجذرية الملحة والتي طال انتظارها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي شريك وثيق للبنان منذ أمد طويل وأنه قد تابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأوضحت "أن مكافحة الفساد وتنفيذ الحوكمة الرشيدة والإجراءات الإصلاحية العادلة والمسئولة اجتماعيا، هي الأولوية الأولى، مثلما ناقشنا مرات عديدة مع شركائنا اللبنانيين.. وفي هذا الإطار، يتوقع الاتحاد الأوروبي حوارا شاملا حول الإصلاحات ويبقى ملتزما تماما بالأهداف المتفق عليها خلال مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس عام 2018 لدعم لبنان".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لنسق التعامل غير العنيف في مواجهة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أنه يحث القوى الأمنية اللبنانية على الاستمرار في متابعة سياسة ضبط النفس خلال الاحتجاجات.. مشددا على دعمه للبنان وشعبه، والتزامه بوحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
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