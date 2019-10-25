الأمريكاني يخسر.. الدولار يفقد 5 قروش جديدة أمام الجنيه المصري

يواصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري بختام تعاملات أمس الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - ليستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 16.10 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.



بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس، وبلغ سعره في بنك الاستثمار العربي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.