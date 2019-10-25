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اقتصاد

الأمريكاني يخسر.. الدولار يفقد 5 قروش جديدة أمام الجنيه المصري

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:59 م
الدولار يخسر 5 قروش
الدولار يخسر 5 قروش أمام الجنيه
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محمد صبيح
يواصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري بختام تعاملات أمس الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - ليستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 16.10 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس، وبلغ سعره في بنك الاستثمار العربي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
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