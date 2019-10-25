الزمالك يتراجع عن تنظيم معسكر خارجي لهذه الأسباب

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر تراجع مسؤولي الفريق الأبيض عن فكرة الانتظام في معسكر إعداد خارجي خلال فترة التوقف الحالية.



وأكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات المختلفة في الفترة المقبلة جعل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض يفضل الانتظام في معسكر اعداد داخلي في مصر بدلا من السفر للخارج.



وأوضح المصدر أن المنتخب الأولمبي ضم الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد بخلاف المجموعة التي ستنضم للمنتخب الأول في الفترة المقبلة أمثال محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد ، كما أن الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز سينضمان لمنتخب نسور قرطاج.



وأضاف المصدر أن الزمالك سيفقد عددا كبيرا من اللاعبين، وهو ما دفع الجهاز الفني لتفضيل الانتظام في معسكر إعداد داخلي في الفترة المقبلة.