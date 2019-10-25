حقيقة انقطاع المياه بـ مدينتي

أكدت الصفحة الرسمية لمدينتى التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أنه لا صحة إطلاقا لما تردد ببعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن انقطاع المياه عن مدينتى.



وذكرت الصفحة أن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق وأن المياه منتظمة فى مدينتى تماما ولم تنقطع.



وأهابت الصفحة أنه فى حال أي طارئ لا قدر الله سوف يتم الإعلان على الصفحة الرسمية بمدينتى فورا.