الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس وتحذر المواطنين.. فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الساحل الشمالي والإسكندرية والبحيرة ومدن شمال الدلتا شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية أدت إلى اضطراب حركة المرور في بعض المناطق.



وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة لمدة 24 ساعة فقط، حتى مساء الغد.



وتابع محمود شاهين: "نحذر من وجود سيول متوسطة الشدة على محافظات وسط وشمال سيناء، ولم نشهد تلك الظواهر العنيفة خلال السنوات الماضية، مضيفا:" هناك منخفض جوي خريفي متعمق بالبحر الأبيض المتوسط ولكن لا يرتقي إلى حد الإعصار".

