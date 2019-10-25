القطط يختتم عرضه على مسرح ميامي ..غدا



يختتم غدا فريق عمل مسرحية القطط ، عرض المسرحية على مسرح ميامى بمنطقة وسط البلد



مسرحية القطط موجهة للاطفال وتدور أحداثها في إطار كوميدى وغنائى واستعراضي وتقوم ببطولته الفنانة راندا ، والدة الفنانة جميلة عوض ، والتي تعود من خلال تلك المسرحية الي المسرح الحكومي من جديد .





"عرض القطط" تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، وائل إبراهيم، مريم البحراوي، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي