لبنان.. حقيقة نقل نبيه بري إلى المستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نقل نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني إلى المستشفى.



ونفى المكتب الإعلامي لحركة أمل، صحة تلك الأنباء، موضحا أن "نبيل بري" بخير وفي صحة جيدة.



ويشهد لبنان لليوم التاسع على التوالي احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، مطالبين بإقالة حكومة سعد الحريري.



وغادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قصر بعبدا، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية على خلاف المألوف.



وكان سعد الحريري قد رحب أمس بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.