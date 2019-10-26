احمد فلوكس ينشر صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف أحد ضباط الصاعقة والذي أصيب في مواجهات مع الجماعات الإرهابية في سيناء ببتر في قدمه.وظهر احمد فلوكس بصحبة الملازم أحمد عبداللطيف وعلق قائلًا "مبروك للبطل الف مبروك"وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض النماذج الشبابية المشرفة للوطن، خلال فعاليات المؤتمر الدوري الأول للشباب وكان ضمن هؤلاء المشاركين في التكريم بطل الصاعقة الملازم أول أحمد عبد اللطيف.جاء ذلك تكريما للضابط الذي يعمل في الصاعقة المصرية، والذي أصيب في مواجهات أمنية مع عناصر إرهابية في سيناء.