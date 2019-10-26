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الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس وموعد انتهاء موجة عدم الاستقرار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
أمطار وسيول
أمطار وسيول
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هاني حسين
قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار وهناك فرص سقوط الأمطار على وسط وشمال سيناء بشكل أكبر وبعض محافظات الدلتا.

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " مصر الأولى"، :" سوف تشهد الإسكندرية أمطارا اليوم أقل حدة مما شهدناه بالأمس".

وتابعت إيمان شاكر:" بداية من الغد سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبكميات قليلة وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتعود غلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم 26-10-2019:
الإسكندرية: 26 درجة.
مطروح:25 درجة.
العريش: 24 درجة.
السويس: 26 درجة.
القاهرة: 26 درجة.
طنطا: 25 درجة.
شرم الشيخ: 31 درجة.
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