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رياضة

بايرن ميونخ يخشى مفاجآت يونيون برلين في الدوري الألماني

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
فريق بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ
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محمد السعيد
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاعتلاء صدارة البوندسليجا مؤقتا، بينما يطمح فريق يونيون برلين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.

وكان يونيون برلين حقق مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمة بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد يونيون برلين في المركز الـ 15 بـ 7 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني بروسيا دورتموند مع شالكه، بايرن ليفركوزن مع فيردر بريمن، هيرتا برلين هوفنهايم، فرايبورج مع لايبزيج، بادريورن دوسلدورف.
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