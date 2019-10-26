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أخبار البلد

استقرار في الأحوال الجوية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من غد، الأحد، سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية يستمر أربعة أيام قادمة، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح "شاهين"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اليوم، السبت، آخر موجة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، وابتداءً من الغد سوف تنحصر فرص سقوط الأمطار على البلاد، لتكون خفيفة على السواحل الشمالية وسيناء فقط الفترة القادمة.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على البلاد، خلال الأيام القادمة ستكون على القاهرة ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما يظل الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، في الـ 24 ساعة قادمة، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، العريش، رفح).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستسقط أيضًا على محافظات شمال الدلتا، وأيضا مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد) تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم الخروج لهذه الأماكن إلا للضرورة القصوى، وأوصت بإلغاء الرحلات المدرسية للمحافظات الساحلية وسيناء وإلغاء السفاري، مشيرة إلى أنه اعتبارا من غد، الأحد، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص الأمطار وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

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