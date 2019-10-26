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محافظات

بسبب الأمطار.. السياحة تستثني الرحلات البرية بين الأقصر والغردقة من الوقف

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
وزيرة السياحة
وزيرة السياحة
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إبراهيم جادالله
أكد مسئولو غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بالبحر الأحمر أن الغرفة تلقت إخطارا من وزارة السياحة باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر عن وزارة السياحة بإيقاف الشركات السياحية لكـل الرحلات البرية الطارئة بجميع المحافظات داخلها وخارجها، بسبب الظروف الجوية الراهنة التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية.

وقال مسئولو غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بالبحر الأحمر إن الغرفة تلقت إخطارا من وزارة السياحة باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر عن وزارة السياحة بإيقاف الشركات السياحية لكـل الرحلات البرية الطارئة بجميع المحافظات داخلها وخارجها، بسبب الظروف الجوية الراهنة التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف مسئولو الغرفة أن «هناك عددا من الرحلات البرية ببن محافظات جنوب الصعيد سيؤدي توقفها إلى خسائر فادحة لأصحاب الشركات، حيث إن كثيرا من السائحين الموجودين بالبحر الأحمر مرتبطون بزيارة الأقصر والإقلاع بعدها من مطار الأقصر، كما أن هناك سياحا بالأقصر مرتبطين ببرامج سياحية في الغردقة والإقلاع لبلادهم من مطار الغردقة الجوى، كما يوجد سياح بالأقصر مرتبطون بالتوجه للغردقة للإقلاع من مطار الغردقة الجوى».

وأشار إلى أن «وقف هذه الرحلات يؤدى إلى تعطل حركة السياحة وتكدس السياح المنتهية برامجهم السياحية بهذه المدن، مما يؤدى إلى نقل صورة سلبية للأفواج القادمة للسياحة وما تشهده هذه المحافظات من تدفقات سياحية وقد استجابت وزارة السياحة لحل هذه المشكلة».

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