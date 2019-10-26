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محافظات

بعد توقف الأمطار.. إزالة آثار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية.. صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:02 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم، السبت، أعمال إزالة آثار موجة الطقس السيئ التي ضربت المدينة الساحلية، على مدار الثلاث أيام الماضية، وصاحبتها أمطار رعدية غزيرة وبرق.

وشارك في أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، كل من الأحياء وشركات" الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، البترول".

وشهدت الإسكندرية، صباح اليوم، السبت، تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس، حيث توقف هطول الأمطار، منذ مساء أمس وحتى الآن، وعادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.
بعد توقف الأمطار.. إزالة آثار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية.. صور
بعد توقف الأمطار.. إزالة آثار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية.. صور
بعد توقف الأمطار.. إزالة آثار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية.. صور
بعد توقف الأمطار.. إزالة آثار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية.. صور
بعد توقف الأمطار.. إزالة آثار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية.. صور
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