سيف عيسى يحصد برونزية التايكوندو بدورة الألعاب العسكرية بالصين

حصد سيف عيسى لاعب المنتخب المصري في رياضة التايكوندو، الميدالية البرونزية ، وذلك في منافسات وزن 80 كجم بدورة الألعاب العسكرية العالمية المقامة حاليا في ووهان بالصين.



وفاز عيسى بالبرونزية بعد فوزه على ماجد مبروك لاعب منتخب السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 7-1 ، ليضيف الميدالية الرابعة لمصر في اللعبة.



يذكر أن اللاعبة نور حسين قد توجت بفضية وزن 49 كجم، بينما فازت هداية ملاك ببرونزية وزن -67 كجم، وعبد الرحمن وائل برونزية وزن -68 كجم.



يذكر أن سيف قد توج بفضية الجائزة الكبرى للتايكواندو منذ عدة أيام.