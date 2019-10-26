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محافظات

بعد الأمطار الغزيرة .. تحسن ملحوظ في حالة الطقس بـ كفر الشيخ

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:38 م
تحسن الطقس فى كفر
تحسن الطقس فى كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تحسنًا ملحوظًا، في حالة الطقس، وعادت الشمس تسطع من جديد، وسجلت درجة حرارة الطقس 26 درجة مئوية، وشدة الرياح 27 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة 60٪.

وكانت المحافظة قد شهدت طقسًا سيئًا خلال الثلاثة أيام الماضية، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، على قرى ومدن المحافظة، وتحولت معظم الشوارع إلى برك من مياه الوحل والطين خاصة في قرى شمال المحافظة.

وقرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية تحسبًا للتغييرات المناخية المتوقعة وفقًا لهيئة الأرصاد.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تعطيل الدراسة بكليات الجامعة اليوم لعدم استقرار الطقس، مع استئنافها غدًا، الأحد، عقب تحسن الأحوال الجوية.
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