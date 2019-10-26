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رياضة

بعد تساعية ليستر سيتي.. أكبر 15 هزيمة مذلة في تاريخ الدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:29 م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
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إسراء أشرف
شهدت ملاعب كرة القدم، في بطولة الدوري الإنجليزي، العديد من الانتصارات الكبرى على مر التاريخ، من حيث عدد الأهداف، آخرها فوز ليستر سيتي على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 أمس، الجمعة، بملعب "سانت ميريز"، ضمن الأسبوع العاشر من الـ"بريميرليج".

وخلّد ليستر سيتي اسمه في تاريخ البطولة بأعلى فوز خارج الملعب، محطمًا الرقم المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي حقق الفوز على مضيفه نوتنجهام فورست 8ـ1 في فبراير عام 1999.

ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، أكبر الهزائم المذلة في تاريخ الدوري الإنجليزي في التقرير التالي..

1- اكتسح ليستر سيتي الذي عادل رقم مانشستر يونايتد كصاحب أكبر فوز في تاريخ الـ"بريميرليج" مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 أمس، الجمعة، 25 أكتوبر 2019.

2- تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 9-0، يوم 4 مارس عام 1995.

3- فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه ويجان أتلتيك 9-1 يوم 22 نوفمبر عام 2009.

4- سحق مانشستر سيتي ضيفه واتفورد 8-0، يوم 21 سبتمبر الشهر الماضي، في عام 2019 الجاري.

5- سجل فريق ساوثهامبتون فوزًا كبيرًا على ضيفه سندرلاند بنتيجة 8-0، يوم 18 أكتوبر عام 2014.

6- حقق تشيلسي الفوز 8-0 على ضيفه ويجان أتلتيك في 9 مايو من عام 2010.

7- عاد تشيلسي بتحقيق نفس النتيجة 8-0، ولكن هذه المرة على حساب ضيفه أستون فيلا، وذلك يوم 23 ديسمبر من عام 2012.

8- كتب نيوكاسل يونايتد اسمه في تلك القائمة، بفوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد 8-0، يوم 19 سبتمبر عام 1999.

9- سقط مانشستر سيتي على يد مضيفه ميدلزبره بنتيجة 8-1، يوم 11 مايوم عام 2008.

10- أذل مانشستر يونايتد مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 8-1، وذلك في 6 فبراير من عام 1999.

11- اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 7-0، وذلك في 2 نوفمبر من عام 2013.

12- نجح تشيلسي في وضع اسمه في تلك القائمة للمرة الثالثة، بفوزه على ستوك سيتي 7-0، يوم 25 إبريل من عام 2010. 

13- أستطاع آرسنال أن يحقق الفوز بنتيجة 7-0 على إيفرتون يوم 11 مايو من عام 2005.

14- تمكن آرسنال من حجز مقعدًا في تلك القائمة مرة أخرى، بتغلبه على ميدلزبره بنفس النتيجة 7-0، يوم 14 يناير عام 2006.

15- يملك مانشستر يونايتد نتيجة كاسحة أخرى، بفوزه 7-0 على بارنسلي، وذلك يوم 25 أكاوبر 1997.
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