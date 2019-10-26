بعد إنجابها الطفل الثالث.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ مى كساب

هنأ الفنان صلاح عبد الله، الفنانة مي كساب بعد إنجابها ابنها "نوح" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وكتب صلاح عبد الله: "مليون مبروووووووك يا روحي، وحمد لله على سلامتك يا ميوية".



وكانت وضعت الفنانة مي كساب مولودها الثالث مساء أمس، الخميس، والذي اختارت له اسم نوح، وسط أهلها وأصدقائها وزوجها أوكا في أحد المستشفيات الكبرى.



وطمأنت مي جمهورها على صحتها عقب إجراء عملية الوضع، حيث قامت بنشر تويتة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، نوح محمد صلاح الشريف وصل بالسلامة، شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق".