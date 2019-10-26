سقطت عليهما نخلة .. إصابة سيدتين بسبب سوء الطقس بالدقهلية

تسبب سوء الطقس فى إصابة سيدتين بإصابات خطيرة في مدينة ميت سلسيل بالدقهلية إثر سقوط نخلة عليهما في حي السوق.



تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل الى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوصول سيدتين مصابتان بإصابات خطيرة إثر تعرضهما لسقوط نخلة عليهما.



و بانتقال ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ تبين إصابة كل من “عبير محمد الدمرداش، 40 عاما ومني محمد حسانين عبد الفتاح 47 عاما وتقيمان بميت سلسيل.



أكد مصدر طبي أنهما اصيبا باشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.