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رياضة

الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام مانشستر سيتي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:44 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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إسراء أشرف
أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة مانشستر سيتي بعد قليل، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وشهدت التشكيل تواجد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا في تشكيلة دين سميث، بينما قام المدرب باستبعاد مواطنه أحمد المحمدي من المباراة.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي..

حراسة المرمى: هيتون

خط الدفاع: منجس - جولبيرت - إنجلز - تارجت

خط الوسط: تريزيجيه - ناكامبا - جراليش - ماكجين - دوجلاس لويز

خط الهجوم: موراييس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.
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