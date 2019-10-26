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حوادث

ضبط شخص قتل سائقا بسبب أولوية المرور في القليوبية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:36 م
ضبط شخص قتل سائق
ضبط شخص قتل سائق
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكب واقعة مقتل سائق وإصابة آخر بالقليوبية خلال مشاجرة بينهم على أولوية المرور.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طــــــرف أول ( سائقين – مقيمين بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة (مصابين برش خرطوش وأحدهما توفى متأثرًا بإصابته) و طــــــــــرف ثان ( سائق - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، هروب من المراقبة، مخدرات).

وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والطرف الثانى على أولوية المرور بالسيارات قيادة كل منهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرف الثانى بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنها وفاة المجنى عليه وإصابة الآخر ، وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن (فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وعدد 2 طلقة نارية من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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