السفير حسام زكي: لا يوجد خط أحمر للإعلام الإلكتروني

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن مواقع التواصل الاجتماعى تعد صحافة من نوع مختلف يلمس فيها المواطن كل قضايا المجتمع وتخلق حالة من التفاعل مع القضايا السياسية أيضًا.



وأوضح " زكي"، فى مداخلة له بجلسة الإعلام أداة لإدارة العالم بمؤتمر مسك للإعلام، أن الإعلام الرقمي أصبح منبرا حقيقيا للتنفيس عن بعض الأفكار والآراء والمعتقدات ما يحمل جوانب ايجابية وسلبية فى نفس الوقت.



ولفت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى أن الإعلام الرقمي لا قيود له ولا يوجد خط أحمر في التعامل معه؛ مشددا على ضرورة أن تعيد مؤسسات العمل الاعلامى النظر في المحتوى حتى يتعاطى مع متطلبات الواقع الجديد مع المنصات الالكترونية مع ضرورة مراعاة المصداقية والدقة والحيادية في تناول الأحداث.



ودعا إلى إعادة النظر في قرارات إلغاء وزارة الإعلام فكل مجتمع يحتاج إليها بدورها المنوطة به معتبرا وجودها اضافة كبيرة للإعلام في الوطن العربي.