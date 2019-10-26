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رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. مانشستر سيتي يكتسح أستون فيلا ويصعد للمركز الثاني

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:25 م
كيفن دي بروين لاعب
كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي أستون فيلا بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

شهدت المباراة تواجد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا في تشكيلة دين سميث، بينما قام المدرب باستبعاد المحترف المصري أحمد المحمدي من اللقاء.

وشهد الشوط الأول من المباراة محاولات مستمرة من مانشستر سيتي لتسجيل هدف التقدم في شباك أستون فيلا، في المقابل قدم الضيف أداءً متوازنا لكن دون أن يسجل أي من الفريقين أي أهداف في النصف الأول من المباراة لينتهي بالتعادل السلبي، والذي شهد أيضًا ظهور تريزيجيه بشكل جيد.

وفي الشوط الثاني لم يمهل رحيم ستيرلنج لاعبي أستون فيلا أكثر من 30 ثانية قبل أن يدك حصونهم بالهدف الأول، بعد تمريرة رأسية من البرازيلي جابريال خيسوس، وصلت لرحيم والذي انفرد بهيتون، حارس مرمى أستون فيلا، مسددًا الكرة بين قدميه، لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 65، مرر كيفن دي بروين كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء، لم يلمسها أي من لاعبي مانشستر سيتي أو أستون فيلا، لتسكن الشباك في غفلة من رفاق تريزيجيه وهيتون، حارس المرمى، لتعلن عن الهدف الثاني للسيتيزين.

وأحرز جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 69، وسط دربكة دفاعية للاعبي أستون فيلا، إثر ضربة ركنية نفذها البلجيكي كيفن دي بروين، لتصل الكرة لإلكاي، والذي سددها بسهولة في شباك هيتون حارس مرمى أستون فيلا، محرزًا الهدف الثالث، وقاضيًا على آمال أستون فيلا في العودة للمباراة.

وفي الدقيقة 88، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، وذلك لحصوله على إنذارين، ليستكمل فريقه المباراة منقوصًا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 22 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.
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