الحكومة تقترض 41.5 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري.. اعرف السبب



أشار التقرير إلي أنه من المقرر أن يتم بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية من آجال " 91، و273، 182و ،364" يوما بقيمة تبلغ 37.75 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.



وذكر التقرير أنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما بـ18.75 مليار جنيه، غدا الأحد، بالاضافة لأجلي 182 و364 يوما بـ19 مليار جنيه خلال الخميس القادم.



و ستلجأ وزارة المالية لبيع استحقاقي خزانة من سندات 5 و 10 سنوات بـ3.75 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.



تقترض الحكومة من البنوك مبلغ 41.5 مليار جنيه على مدار الأسبوع الجاري لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة.وأكد تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنها عهدت للبنك المركزي المصري بعملية الاقتراض من البنوك لصالحها من خلال عطاءات سندات وأذون الخزانة علي مدار 3 أيام من الأسبوع الحالي هي " الأحد، الإثنين، الخميس".