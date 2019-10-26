بعد إطلاق النار في البداوي | ماذا دار بين الحريري وقائد الجيش اللبناني؟

فور حادثة إطلاق النار في منطقة البداوي بشمال لبنان خلال فتح الجيش للطريق السريع الرابط بين طرابلس وعكار، أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالا بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون.



وبحسب شبكة "ال بي سي" فإن الحريري اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلب منه اجراء تحقيق فوري بملابسات الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة.



وأكد الحريري على ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين والحفاظ على الطابع السلمي للتحرك.



من جانبه، أكد الجيش اللبناني، في بيان، مساء السبت، وقوع جرحى في اشتباكات البداوي شمال لبنان، وقال إن قواته تعرضت للرشق بالحجارة هناك.



وأشار البيان إلى أنه تدخل في البداوي لفض خلاف بين محتجين ومواطنين.



كما حذر تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري من وضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والأمن.