هنا الزاهد: زيزي صديقتي المفضلة.. وأحمد فهمي يقبل صديقة زوجته .. فيديو

شارك الفنان احمد فهمي جمهورة بفيديو طريف له مع كلبة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر احمد فهمي وهو يقبل كلبة المفصل وعلق احمد فهمي علي الفيديو قائلا "المفضل لدي".



وعلقت زوجتة هنا الزاهد علي الفيديو قائلة "zizi my best friend" "زيري صديقتي المفضلة".



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "علي وصعك يا فهمي" و "والله يا احمد انت حتة سكرة" و "ربنا يخلهولك".