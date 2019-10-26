Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا الزاهد: زيزي صديقتي المفضلة.. وأحمد فهمي يقبل صديقة زوجته .. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:48 م
احمد فهمي
احمد فهمي
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان احمد فهمي جمهورة بفيديو طريف له مع كلبة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر احمد فهمي وهو يقبل كلبة المفصل وعلق احمد فهمي علي الفيديو قائلا "المفضل لدي".

وعلقت زوجتة هنا الزاهد علي الفيديو قائلة "zizi my best friend" "زيري صديقتي المفضلة".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "علي وصعك يا فهمي" و "والله يا احمد انت حتة سكرة" و "ربنا يخلهولك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روبرتو فيرمينو يبهر متابعيه بفيديو لابنته الصغيرة بيلا

أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد

رسالة صادمة لـ محمد رمضان من أحد متابعيه: مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل إمام

بإطلالة مثيرة وفاء عامر مع نجلها في حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

اللي باعنا خسر دلعنا .. رضوى الشربيني تثير الجدل .. ومتابع: حرام عليكي

خالد الصاوي يغني ما بلاش اللون دا معانا للكلبة كيكي ... فيديو

ترشيحاتنا

غرق سيارة نقل فى مخرات السيول بشمال سيناء.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لـ مي كساب بعد وضع مولودها الثالث

العشق ده.. هنا الزاهد تُبهر متابعيها فى أحدث ظهور

غضب عارم في السودان | ماذا وجدت السلطات في زنزانة البشير | تفاصيل صادمة

أوقفه فورا.. الوضع المظلم بالهواتف ضار جدا

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور