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رياضة

في امتحان الإنجليزي | رسالة دعم جديدة لـ مؤمن زكريا.. شاهد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:03 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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مصطفى كرم
شارك مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي جمهوره صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من امتحان لغة اجنبية لاحد الطلاب بعد ذكره في احد الاسئلة.

وكتب مؤمن زكريا على الصورة قائلا: "‏فى الامتحانات كمان".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎تستاهل كل خير يا مؤ شد حيلك احنا منتظرين عودة الحراق قريب ان شاء الله" و "‏‎‎بنحبه و هنفضل ضهره وسنده لحد ما يرجع يحرقهم بإذن الله" و "‏‎فعلا كلنا بندعمك، منتظرينك انت ومحمد محمود"و" ‏‎شد حيلك يا نجم وترجعلنا أحسن من الأول ربنا يرجعك الملاعب بالسلامه يا رب وتكسر الدنيا".

ويتلقي مؤمن زكريا العلاج تمهيدا للعودة للعب مع النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة.
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