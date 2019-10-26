المتظاهرون يرفعون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية بـ كربلاء.. فيديو

خلال اليوم الثاني من المظاهرات في العراق، وبعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحي، رفع المتظاهرون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية بكربلاء.



وهتف متظاهرو كربلاء من أمام القنصلية الإيرانية: "هذا وعد هذا وعد، كربلاء ما تسكت بعد".



وتواصلت الهتافات مثل "إيران برة برة العراق حرة حرة. سلمت الأيادي. اطردوا المحتل من دياركم وكونوا عراقيين أحرار. لا سنة ولا شيعة هذا الوطن ما نبيعه".





ونشر موقع "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، وثيقة موقعة باسم النائب عدنان الزرفي تتضمن دعوة لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.





وكان مصدر برلماني قد أفاد، اليوم السبت، بأن النائب عدنان الزرفي اكمل الاجراءات القانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.





وأكد النواب العراقيون أن عبد المهدي ارتكب 3 مخالفات، أولها، الإخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي المصدق عليه من قبل مجلس النواب، وثانيها، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وسقوط عدد كبير من التقلى في صفوف المتظاهرين السلميين، وثالثها، الإخفاق في تنفيذ قانون المازنة العامة الاتحادية لعام 2019 وعدم تنفيذ بنوده وفقراته.



وذكر مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، القوات الامنية بدأت بعملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكدًا انها قامت بملاحقة المتظاهرين في الأزقة.



وقال المصدر في حديث لقناة السومرية نيوز، إن "القوات الامنية بدأت عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وستباشر بالدخول الى المطعم التركي لاستعادته".