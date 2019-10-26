مفاجأة في تعليقات الأهلاوية على إعلان تركي آل الشيخ التصالح مع الأهلي

نشر المستشار تركى آل الشيخ من منذ قليل منشورًا عبر فيسبوك يعلن فيه التصالح مع النادى الأهلى .





وكتب تركى آل الشيخ " كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حزّ في نفسي هو سُباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان... 🇸🇦🇪🇬❤🙏🏻 ".





ووجه جماهير الاهلى تعليقات كثيرة له وكان من ابرزها: "معالي المستشار تركي ال الشيخ، انت ابن أصول وانسان محترم ودايما سباق للخير، حفظك الله ورعاك".





"محب اهلا وسهلا وعفا الله عما سلف داعم بالسلامة والله الغنى".





"والاهلي بيحبك يا معالي الوزير".. "نرحب بيك مشجع فقط فقط".





"الاعتذار مقبول وهو شجاعة منك لان مضمونه اعتراف اننا كنا على حق".



