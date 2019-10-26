محتشمة وعصرية.. إطلالات تبرز رشاقة وجمال الإعلامية السعودية لجين عمران

تتألق الإعلامية السعودية لجين عمران، في جميع إطلالتها فتنوع بين الفساتين السهرة والمناسبة لكثير من المناسبات، وتختار الالوان التي تدل على البهجة والفرح.



ودائما ما تحرص لجين عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال احتفالها بعيد ميلادها.



وتختار لجين عمران مجموعة منتقاة من الاطلالات، فتحرص دوما على تنوع بين التصميمات والأزياء المختلفة، فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.



