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تعليم

جامعة الأزهر تشارك في ورشة عمل باليونان لتدريب المعلمين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:30 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تشارك جامعة الأزهر غدًا في ورشة عمل في جامعة كريت باليونان، حول بناء قدرات المعلمين في التعليم المزدوج للمصريين واللاجئين، في إطار اهتمام الجامعة بالجانب التدريبي والتعاون مع مختلف المؤسسات داخل وخارج مصر، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد د.طارق سلمان نائب رئيس الحامعة أن الورشة تستمر لمدة أربعة أيام بأثينا - اليونان، وتتضمن عرض دور الجامعة في إعداد المعلمين وتدريبهم بمراحل التعليم المختلفة ودورها أيضا في إعداد وتدريب معلمي اللاجئين بمصر والدول العربية.

أوضح أن ورشة العمل يشارك فيها عدد من المتخصصين في هذا المجال من الجامعات الأوروبية مثل جامعة فريدريك بقبرص وجامعة كريت باليونان وجامعة باث سبا بالمملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين لعدد من الجامعات المصرية مثل أسوان و6 أكتوبر والزقازيق وهليوبولس.
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