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رياضة

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:46 م
شدوي عصام الحضري
شدوي عصام الحضري
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مصطفى كرم
نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق صورة لابنته شدوي علي السرير بأحد المستشفيات بعد اجراء عملية جراحية.

وغرد عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي يا شدوى ، شدوى بنتي بعد اجراء عملية جراحية و مازالت في البينج ، اسألكم الدعاء بالشفاء".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر  وجاءت التعليقات بين "‏‎الف سلامه عليها ربنا يشفيها ويعافيها يارب" و "‏‎‎ربنا يشفيها ويعافيها يااارب"و" ‏‎الف سلامه و تقوملك بالسلامة يا نجم مصر"و" ‏‎شفاها الله وعافاها ياسد يا عالى".
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