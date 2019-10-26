بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق صورة لابنته شدوي علي السرير بأحد المستشفيات بعد اجراء عملية جراحية.



وغرد عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي يا شدوى ، شدوى بنتي بعد اجراء عملية جراحية و مازالت في البينج ، اسألكم الدعاء بالشفاء".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الف سلامه عليها ربنا يشفيها ويعافيها يارب" و "‏‎‎ربنا يشفيها ويعافيها يااارب"و" ‏‎الف سلامه و تقوملك بالسلامة يا نجم مصر"و" ‏‎شفاها الله وعافاها ياسد يا عالى".