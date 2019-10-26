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أخبار العالم

بعد قرار المحكمة.. استئناف تحقيقات عزل ترامب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:20 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
في انتصار جديد للديمقراطيين الأمريكيين الذين يقودون حملة ترمي إلى "عزل ترامب"، أقرت قاضية أمريكية بقانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس الأمريكي.

وأمرت المحكمة إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

ورفضت القاضية بيرل هويل دفاع الجمهوريين، الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، موضحة أن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميا لبدء التحقيق.

ويمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة، حيث بدأ الديمقراطيون التحقيق بالفعل دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت.

وأعطت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر، لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير مولر.

من جانبها، وصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون".

فيما جدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل لمنافسة ترامب في انتخابات 2020 هجوم على الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه أخلف وعده للأمريكيين.

وقال بايدن في تدوينة على "تويتر": إن "ترامب وعد بالعمل من أجل الأمريكيين المنسيين، لكنه نسيهم بدلا من العمل من أجلهم".

ودعا بايدن، قبل أسبوعين، إلى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لعزله، وقال في خطاب ضمن حملته الانتخابية: "على مرأى ومسمع من العالم والشعب الأمريكي، حنث دونالد ترامب باليمين، الذي أداه لدى توليه منصبه وضلل هذه الأمة وأتى بأفعال توجب مساءلته".

وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها، لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.

فيما أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن مجلس النواب الأمريكي سيستأنف تحقيقا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المنتظر أن تعقد لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة في مجلس النواب بمقر الكونغرس اجتماعات مع فيليب ريكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا، وفقا لوكالة "رويترز".
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