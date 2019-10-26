أخبار الحوادث.. في مهمة غير مشروعة.. القصة الكاملة لقتل عاملة فى كافيه بـ الجيزة بعد 8 أشهر جواز عرفي.. وفتاة تخطف ابن عمها لطلب فدية

نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.*5 فى مهمة غير مشروعة.. القصة الكاملة لقتل عاملة فى كافيه بـ الجيزة بعد 8 أشهر جواز عرفىرغم كل اللى حصل وانفصالى عنها بس كنت بحبها ومقدرش استغنى عنها ومش عارف عملت كده ازاى وموتها.. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل طليقته العرفى بمساعدة أصدقائه اعترافاته فى التحقيقات ومحضر التحريات .*ابنة شقيق تاجر سيارات تخطف ابن عمها بالاشتراك مع 4 آخرين لطلب فدية مليون جنيه | تفاصيل صادمةقرر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم حبس 5 متهمين بخطف طالب من والده تاجر السيارات مقابل فديه ماليه قدرها مليون جنيه بدائرة مركز قطور 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الاستماع لأقوال شهود العيان والمبلغ .*محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملةابنى الوحيد مات .. نور عينى وقلبى راح منى يا ناس ده كان ابنى وأخويا وكل حاجة ابوه مات وهو اللى كان شايل همى فى كل حاجة.. بهذه العبارات المؤلمة صرخت والدة الشاب المتوفى محمود شاهين الذى لقى مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب مياه الأمطار فى الدقهلية أثناء سيره بجوار عمود إنارة .*المتهم أطلق عليه الرصاص.. مقتل سائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور بـ شبرا الخيمةأطلق سائق الرصاص من فرد خرطوش على آخران في شبرا الخيمة خلال مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور في الشارع أثناء قيادة كل منهم سيارة فأصيب أحدهما وتوفى الآخر وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.ضحية جديدة.. مصرع طالب صعقا بالكهرباءبسبب الامطار فى البحيرةلقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء إثر ملامسته ماسورة غاز بداخل منزله بقرية مستناد بمركز شبراخيت بها ماس كهربائي وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة*مصدر أمنى يجيب.. اعرف مكان ثاني جلسات محاكمة قتلة ضحية الشهامةاعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أنه سيتم عقد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل ضحية الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحكمة شبين الكوم الجزئية.*ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبيةتمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل ملقاة بمياه ترعة الشرقاوية بناحية المريج بمركز شبين القناطر.*تلقى تمويلا.. حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائيقررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم "م. ب" 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالانضمام لجماعة إرهابية.