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فن

طرح برومو مسلسل حواديت الشانزليزيه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
مسلسل حواديت الشانزلزيه
مسلسل حواديت الشانزلزيه
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أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "حواديت الشانزلزيه" برومو الدعائى الاول تمهيدا لعرضه على فضائية MBC 4 خلال الأيام القليلة المقبلة.

المسلسل يستعرض الحياة الاجتماعية في مصر في حقبة الخمسينيات، حيث يجسد نجوم العمل الطبقات المختلفة للمجتمع بهذه الحقبة الزمنية وكيف كانت التعاملات بين الناس وقتها، بحيث يدور هذا كله في إطار لا يبتعد عن خيال المؤلفين.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، جينا سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

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