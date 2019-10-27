بإطلالة كلاسيكية.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بصورة جديدة

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بإطلالة كلسيكية، وهو ما ابهر جميع متابعيها، وعلقوا علي صورتها تعبيرا عن مدى اناقتها، ورقة وجمال إطلالتها.وعلقت شمش الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "كنَ قَريباً منْ الشَخصَ الذّي يَجعلكَ سعَيداً و اكَثر قُرباً مِن الشَخصّ الذّي لاَ يَكونَ سَعيدًا إلا بِككَ"وظهرت شمس الكويتية بإطلالة كلاسيكة، حيث ارتدت فستان لامع باللون البستاج الفاتح، بأكمام طويلة شفافه، وقد ابرز الفستان من انوثها، واناقتها بشكل كبير.وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وبسيطة للغاية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع الآى لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع الآى شادو البني، فيما ابرزت شفتيها بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.واكملت شمس الكويتية إطلالتها بإرتداء بعض اللمسات البسطية من الاكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع خاتم انيق باللون الاخضر الزمردي، وهو ما تناسق مع إطلالتها بشكل كبير.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..