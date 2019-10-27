7 أسباب تجعلك تتوقف عن استخدام متصفح كروم وسفاري.. إليك البديل الأمثل

يعتمد اختيارك للمتصفح الذي تفضل استخدامه على تفضيلاتك الشخصية، وإذا كنت تستخدم متصفح كروم chrome أو متصفح سفاري safari، فيجب عليك إعادة النظر عندما تعرف الميزات المبهرة التي يجلبها لك متصفح فايرفوكس Firefox، فقد ترغب حينها في التبديل على الفور.



وفيما يتعلق بذلك يعرض موقع "آي دروب نيوز" التقني 7 أسباب مقنعة قد تجعلك تفكر في استخدام متصفح فايرفوكs بدلا من كروم أو سفاري.



وكان السبب الرئيسي الذي عرضه الموقع هو السرعة التي يتميز بها متصفح فايرفوكس، والتي تفوق بكثير تلك الموجودة على متصفحي كروم وسفاري.



والميزة الثانية التي تهم الملايين من مستخدمي الانترنت بشكل عام، هي الأمان والخصوصية، ووفقًا للموقع التقني، يتمتع متصفح فايرفوكس بخصوصية أعلى بكثير من متصفح كروم، وأضاف الموقع أن متصفح كروم يعتبر أقل من حيث الحفاظ على الخصوصية من فايرفوكس وسفاري.



أما الميزة الثالثة فهي الملحقات الكثيرة الرائعة الموجودة على متصفح فايرفوكس والتي قد لا تجدها على كروم أو سفاري على الإطلاق.



والميزة الرابعة هي الكفاءة الأعلى التي يقدمها فايرفوكس، حيث سيتيح لك المتصفح فتح العديد من شرائط التبويب دون حدوث أي بطئ في التصفح.



والميزة الخامسة هي أن فايرفوكس يعد نظامًا مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكن لأي شخص إجراء تعديلات على التعليمات البرمجية الخاصة به أو المساهمة فيها ما لم تكن مدافعًا مفتوح المصدر.



والميزتين السادسة والسابعة تتلخصان في توافقه مع أجهزة آبل التي تعمل بنظام (آي أو إس)، حيث يمكن لفايرفوكس مزامنة جميع إشاراتك المرجعية عبر أجهزتك تحت حساب واحد.