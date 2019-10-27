وصول شهود الإثبات في قضية مقتل محمود البنا لسماع أقوالهم

وصل منذ قليل إلى قاعة محكمة شبين الكوم شهود الإثبات في قضية مقتل شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا، حيث سيتم الاستماع إلى أقوالهم في القضية بالتزامن مع انطلاق ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا.



يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد 4 شباب آخرين، وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.

